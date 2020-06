Kommunalwahl in Kamp-Lintfort : CDU: Hermann bewirbt sich um Chefsessel der Stadt

Kamp-Lintfort Die 57-jährige stellvertretende Bürgermeisterin aus Hoerstgen ist Mutter eines erwachsenen Sohnes und arbeitet als zahnmedizinische Fachangestellte in Sevelen. Seit mehr als 15 Jahren gehört Hermann dem Rat der Stadt Kamp-Lintfort an.

Mit Sabine Hermann (Foto: CDU) an der Spitze gehen die Christdemokraten aus Kamp-Lintfort in die Wahl zur Bürgermeisterin am 13. September. Das ist das Ergebnis einer Mitgliederversammlung. „Wir treten an für ein sicheres, familienfreundliches und lebenswertes Kamp-Lintfort. Ordnung und Sicherheit. Schule und Bildung. Junge Familien und eine nachhaltige Stadtentwicklung“, sagte die frisch gewählte Bürgermeisterkandidatin. Die 57-jährige stellvertretende Bürgermeisterin aus Hoerstgen ist Mutter eines erwachsenen Sohnes und arbeitet als zahnmedizinische Fachangestellte in Sevelen. Seit mehr als 15 Jahren gehört Hermann dem Rat der Stadt Kamp-Lintfort an.