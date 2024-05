Politik in Kamp-Lintfort CDU möchte „Nette Toilette“ nach Kamp-Lintfort holen

Lässt sich die Idee der „Netten Toilette“ auch in Kamp-Lintfort umsetzen? Das will die CDU-Fraktion wissen und hat zur Ratssitzung am Dienstag einen Antrag an die Verwaltung gestellt, dies zu prüfen. In den vergangenen Wochen seien Mitglieder der CDU-Fraktion vermehrt von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt auf ein Problem hingewiesen worden: Seit der Schließung des Real-Marktes und dem Umbau des Rathauses seien für ältere Menschen zwei ebenerdig erreichbare öffentliche Toilettenanlagen in der Innenstadt weggefallen, teilt die CDU am Dienstag mit.