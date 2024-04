Tierpark Kalisto in Not CDU fordert: Stadt soll Kalisto finanziell unterstützen

Der Tierpark leidet aktuell unter finanziellen Schwierigkeiten und musste die Eintrittspreise erhöhen. „Trotz des Erfolgs und der Beliebtheit stellen gestiegene Betriebskosten und höhere Lohnkosten eine erhebliche Herausforderung dar und gefährden die langfristige Existenz des Tierparks“, teilt die CDU in einer Pressemitteilung mit. Sie beantrage deshalb, Kalisto einen jährlichen städtischen Zuschuss zu gewähren. Dieser Zuschuss soll dazu beitragen, die Betriebs- und Lohnkosten mitzudecken. „Indem wir als Stadt dem Kalisto-Tierpark finanzielle Unterstützung gewähren, investieren wir nicht nur in einem enorm wichtigen touristischen Anziehungspunkt, sondern sichern auch den Fortbestand einer Einrichtung, die Bildung, Erholung und Naturerlebnis für mehrere Generationen bereitstellt. In anderen Städten, wie zum Beispiel Kleve, wird der Tiergarten bereits seit Jahren finanziell durch jährliche pauschalisierte Förderung in weitaus höherer Größenordnung durch die Kommune unterstützt“, so die CDU-Fraktion.