Politik in Kamp-Lintfort Zwei neue sachkundige Bürger verstärken die CDU-Fraktion

Norbert Krebber wird in der Fraktion die Bereiche Finanzen und Controlling mit übernehmen. Als stellvertretendes Mitglied wird er in dem Ausschuss Abfall, Straße und Kanal (ASK) und in dem Betriebsausschuss Bad vertreten sein. Norbert Krebber drückt sein Engagement zur Mitarbeit wie folgt aus: „Nachdem ich jahrelang in einer Mittelstadt in Baden-Württemberg gewohnt und beruflich gewirkt habe, bin ich vor kurzem zurück in meine Heimatstadt Kamp-Lintfort gekehrt. In Kamp-Lintfort möchte ich Verantwortung übernehmen und aktiv dazu beitragen, Ideen auch in die Tat umzusetzen. Meine langjährige berufliche und auch persönliche Erfahrung möchte ich nutzen und in die CDU-Fraktion und somit in die Kommunalpolitik einbringen.“