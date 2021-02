Kostenpflichtiger Inhalt: Schulgebäude in Kamp-Lintfort : CDU kritisiert Zustand von Schultoiletten

Simon Lisken ist CDU-Fraktionschef. Foto: Nick Kriegeskotte/Nick Kriegeskotte

Kamp-Lintfort Eltern von Ebertschülern in Kamp-Lintfort berichteten der Fraktion in einem Hilferuf von „unhaltbaren Verhältnissen“. Die CDU will jetzt die sanitären Anlagen aller Schulstandorte in Kamp-Lintfort schärfer in den Blick nehmen.