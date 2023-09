Soziales in Kamp-Lintfort Senioren rätseln, puzzeln und lachen am digitalen Spieletisch

Angeschafft werden konnte der Tisch für die Altenhilfeeinrichtung St. Josef dank der Unterstützung der Deutschen Stiftung für Demenzerkrankte. Auch im Caritas-Haus St. Hedwig und in der Tagespflege St. Paulus in Kamp-Lintfort sind jeweils einer dieser innovativen Spieletische namens Beleef TV im Einsatz. Die Nutzung von digitalen Medien zur Unterhaltung und Förderung nehme auch in der Altenhilfe einen immer größeren Stellenwert ein. Daher sei der Caritasverband Moers-Xanten auf der Suche nach zeitgemäßen Angeboten gewesen – nicht nur für demenziell Erkrankte. Im Vordergrund sollte die Erhaltung und Aktivierung der Motorik sowie wie die Förderung der kognitiven und geistigen Fähigkeiten stehen. Genauso wichtig: gemeinsam Zeit zu verbringen und die Freude am Miteinander zu stärken. „Die Rechnung geht auf: Die Senioren und Seniorinnen reagieren mit viel Neugier und großem Interesse auf den Spieletisch und können sich ohne Probleme auf das neue Medium einlassen“, teilt die Caritas mit. Trainingseffekte würden genutzt, ganz ohne dass die Nutzer sich einem Trainingsanspruch ausgesetzt fühlten. Etwa bei der Auge-Hand-Koordination, die beim Luftballonstechen oder bei Schiebe- und Puzzle-Spielen trainiert werde. „Eine Seniorin macht am liebsten Denkaufgaben, die das Konzentrations- und Erinnerungsvermögen fördern, zum Beispiel Memory, Sudoku oder Quiz. Da sie motorisch eingeschränkt ist, bekommt sie durch Mitarbeitende Unterstützung. Denn der „Kopf funktioniert noch“, sagt sie mit einem Lachen. Sogar jene, die scheinbar unbeteiligt dabeisitzen, würden profitieren – sei es allein durch Mitlachen, wenn sich die anderen über ihre Spielerfolge freuen oder wenn alte Schlager aus der Juke-Box mitgesungen werden. „In den Einrichtungen beobachten wir, dass sich die Bewohner und Gäste besser konzentrieren können und der Spieletisch sowohl Menschen mit Demenz als auch kognitiv nicht Eingeschränkte anspricht. Die Senioren werden auf verschiedenen Ebenen erreicht. Beim Spaß, bei der Förderung und bei der biografischen Arbeit. Zum Beispiel im Erinnerungsmenü mit Hits aus den 1950er- und 1960er-Jahren, Kinderliedern, Bingo mit Obst- und Gemüsesorten oder einem Sprichwort-Memory“, berichtet der Caritasverband Moers-Xanten. Erzählkarten mit Abbildungen von typisch eingerichteten Räumen aus früheren Zeiten aktivierten nicht nur die Erinnerung – sie würden auch zum Gespräch einladen.