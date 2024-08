Bäckerei Büsch in Kamp-Lintfort Warum Schwarzbrot zur Königsklasse des Brotbackens gehört

Mit Rolf Ehlert habe das Unternehmen einen Bäckermeister, der diese Königsklasse beherrsche und sich mit Schwarzbrot bestens auskenne. Gemeinsam will man jetzt eine Lanze für diese Brotsorte brechen. Im internationalen Vergleich gilt Deutschland als das Land, in dem die meisten Brotsorten gebacken werden. Ganze 3200 Varianten sind es laut Angaben des Deutschen Brotinstituts. Weizen- oder Mischbrote, Vollkorn oder Sauerteig, die Auswahl für Kunden sei groß, teilt die Bäckerei Büsch mit. „In der nördlichen Hälfte der Republik – bis etwa zur Südgrenze Nordrhein-Westfalens – bieten viele Bäcker das Schwarzbrot an, das im Süden Deutschlands eher selten gegessen wird“, teilt die Bäckerei Büsch in einer Pressemitteilung mit. Der Name „Schwarzbrot“ habe sich aufgrund seiner dunklen Farbe etabliert. „Genau genommen müsste es aber Roggenvollkornbrot heißen. Denn geschroteter Roggen ist der Hauptbestandteil von Schwarzbrot“, erläutert das Unternehmen weiter.