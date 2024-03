Bäckerei Büsch spendet Kinder sollen eine neue Matschanlage bekommen

In der Kita Rurpiraten werden 78 Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren in vier Gruppen betreut. Ein pädagogischer Schwerpunkt der Einrichtung liegt in der Bewegungserziehung. So ist jeder Freitag ein „Bewegungstag“. Dann können die Mädchen und Jungen große Spielflure und viele Materialien im Innenbereich der Kindertageseinrichtung nutzen. Zudem gibt es einen großzügigen Außenbereich, der nun um eine Matschanlage erweitert werden soll. Mitglieder des Fördervereins und der stellvertretenden Kita-Leitung der Rurpiraten haben die Spende in dieser Woche entgegengenommen. „Wir freuen uns sehr, mit Unterstützung der Bäckerei Büsch nun die lang ersehnte Matschanlage endlich realisieren zu können“, sagte Seyit Ceylan, der Vorsitzende des Fördervereins.