Niederrheinische Kaffeetafel in der Handwerksbäckerei Büsch bedankt sich bei ehemaligen Mitarbeitern

Die Stimmung im Schulungsraum des Firmensitzes in Kamp-Lintfort war locker und familiär. Bei Kaffee und Torte, Kaltgetränken und belegten Broten wurden Erinnerungen ausgetauscht und Anekdoten erzählt, aber auch geklönt und gelacht. Norbert Büsch, Geschäftsführer, Bäckermeister und Brot-Sommelier, erläuterte in seiner Eingangsrede die Idee der Einladung: „Wir sind euch zu Dank verpflichtet“, sagte er zu den ehemaligen Mitarbeitern, die in ganz unterschiedlichen Bereichen der Handwerksbäckerei tätig gewesen waren. „Ihr seid ein Stück Büsch-Geschichte.“