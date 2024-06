Job-Turbo in Kamp-Lintfort Die deutsche Sprache bei der Arbeit lernen

So verbesserten alle sechs Ukrainerinnen und Ukrainer, die Anfang Mai starteten, schnell ihre Sprachkenntnisse. Einige sprechen mittlerweile fast akzentfrei Deutsch, wie Tetiana Tarasiuk. Die 44 Jahre alte Moerserin arbeitet in der Finanzbuchhaltung. „In der Ukraine habe ich auch in der Buchhaltung gearbeitet“, erzählt sie. Anders als Tatiana Shmanina, die suchte, bis sie in der Bäckerei ihre Aufgabe fand, entschied sie sich schnell. So war es auch bei Vitalyi Kuklinskii. Der 58 Jahre alte Alpener fand schon nach drei Tagen seinen Platz an der Brötchenstraße. In der Ukraine hatte er einen Sicherheitsservice geleitet.