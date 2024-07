Veröffentlichung in Kamp-Lintfort Bürgermeister schreibt Kommentar zum Sparkassengesetz

Christoph Landscheidt ist im Nebenamt als Professor Wirtschaftsrecht an der Hochschule der Sparkassenfinanzgruppe (HSF) in Bonn tätig, wo er sich seit ihrer Gründung im Jahre 2003 vor allem auf dem Gebiet des Handels-, Gesellschafts- und des Arbeitsrechts sowie im Bankgeschäfts-, Sparkassen- und Aufsichtsrecht spezialisiert hat. Der Kommentar zum Sparkassengesetz NRW ist in der Reihe „Landesrecht Nordrhein-Westfalen“ im Verlag C. H. Beck erschienen unter www.beck-hop.de