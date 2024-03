Kommunaler Wärmeplan für Kamp-Lintfort So plant die Stadt Kamp-Lintfort die Wärmewende

Wird die Wärmewende gelingen? Und wie bekommen wir in Zukunft unsere Wohnungen und Häuser warm? Fragen, die aktuell viele Menschen beschäftigen, auch in Kamp-Lintfort. Die Unsicherheit in Anbetracht von Energiekrise und neuem Gebäudeenergiegesetz ist groß. Das Bürgerforum zur kommunalen Wärmeplanung am Donnerstag in der Stadthalle war denn auch entsprechend gut besucht.