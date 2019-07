Kiesabbau in Kamp-Lintfort : Bürger kämpfen weiter gegen Kiesabbau

Die Interessengemeinschaft Dachsbruch gibt ihren Kampf gegen einen Kiesabbau im Wickrather Feld nicht verloren: Nach der Verabschiedung des Landesentwicklungsplans im Landtag setzt sie ihre Hoffnungen auch auf den RVR.

Der Landesentwicklungsplan (LEP) ist verabschiedet. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Dachsbruch haben den Kampf gegen den Kiesabbau im Wickrather Feld verloren – nur vorerst, so hoffen sie. Die Enttäuschung, dass der LEP mit der schwarz-gelben Mehrheit im Landtag beschlossen wurde, steckt ihnen noch in den Knochen. „Wir hatten bis zum Schluss gehofft, dass es deutlich mehr einsichtige und innovativ denkende Politiker gibt, die über ihren Horizont hinaus schauen“, sagt Marion Kempken, Sprecherin der Interessengemeinschaft in Kamp-Lintfort. „Es war erschütternd“, so erinnert sie sich an die Plenarsitzung vor zwei Wochen in Düsseldorf, „wie all unsere Argumente gegen den Kiesabbau am Niederrhein ignoriert wurden: Klimawandel, Trink- und Grundwasser, Ressourcen-Endlichkeit und Landwirtschaft – all dies war am Ende kein Thema.“ Auch die Aktenordner mit 12.000 Unterschriften, die „an exponierter Stelle“ standen, seien von dem Gremium nicht zur Kenntnis genommen worden.