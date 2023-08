Theater in Kamp-Lintfort Bühne 69 startet mit rasanter Boulevardkomödie in die Spielzeit

Seit 54 Jahren startet das Kamp-Lintforter Amateurtheater Bühne 69 im Herbst in eine neue Spielzeit, auch dieses Jahr ist keine Ausnahme. Diesmal bringen die Akteure die Komödie „Denn sie wissen nicht, was sie erben“ von Erich Virch auf die Bühne der Stadthalle. Regisseur Uwe Eller und sein Ensemble freuen sich sehr, das lustige Stück nach intensiven Proben endlich vor Publikum präsentieren zu können. Die Zuschauer können sich auf haarsträubende Verwicklungen freuen, bei denen kein Auge trocken bleibt, verspricht das Amateurtheater, das sich bei Theaterfreunden in Kamp-Lintfort seit Jahren großer Beliebtheit erfreut. Der Kartenvorverkauf für „Denn sie wissen nicht, was sie erben“ läuft laut Bühne 69 gut. Die Stadthalle bietet Platz für 700 Zuschauer. Die Premiere ist am Samstag, 16. September, 20 Uhr.