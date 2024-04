Theaterpremiere in Kamp-Lintfort Was das neue Stück der Bühne 69 zu bieten hat

Der Inhalt Linda und Eric führen ein gutbürgerliches Leben. Allerdings hat Eric seiner Frau verschwiegen hat, dass er seit zwei Jahren arbeitslos ist. Dennoch verlässt er jeden Morgen mit ihr das Haus. Doch Eric ist erfinderisch und heimst vom Amt den wöchentlich Scheck seines Untermieters ein, der eigentlich nach Kanada ausgewandert ist. Und da diese Transferleistung so reibungslos funktioniert, meldet er im Verlauf immer weitere hilfsbedürftige Personen an, die angeblich zur Untermiete bei Eric und Linda wohnen. Er bezieht Zuschüsse für Beerdigungen, Arbeitslosenunterstützung, Wiedereingliederungshilfe, Kindergeld, Hilfsmittel der Krankenkassen wie Stützstrümpfe, Perücken oder Korsagen, eben alles, was der freie Markt auf Verordnung hergibt. Onkel George ist dann derjenige, der diese Artikel verkauft. „Wenig Arbeit, viel Geld“, so Erics Kommentar. Alles ändert sich schlagartig, als der Außendienstmitarbeiter vom Sozialamt, George Jenkins, wegen einer fehlenden Unterschrift vorbeikommt. Ab sofort nimmt das Stück an noch mehr Fahrt auf. Eric erfindet immer neue abenteuerliche Konstellationen, bei denen sein Untermieter Norman Basset notgedrungen mitspielen muss.