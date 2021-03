Theater in Kamp-Lintfort : Bühne 69: Ensemble hofft, bald wieder spielen zu dürfen

Kamp-Lintfort Peter Vogelsang, langjähriger Leiter des Amateurtheaters, gab auf der Jahreshauptversammlung das Amt ab. Das Ensemble wählte Andreas Stieffenhofer zum neuen Vorsitzenden. Wann die Bühne wieder auftreten darf, steht corona-bedingt noch nicht fest.

„Danke Peter“, schallte es online aus 25 Lautsprechern. Das Kamp-Lintforter Amateurtheater „Bühne 69“ traf sich zur ersten virtuellen Jahreshauptversammlung im Netz. Peter Vogelsang, der langjährige Leiter der Bühne, verzichtete auf eine erneute Kandidatur. „Er hat aus der ehemaligen kleinen Laienspielschar der katholischen Kirche die jetzige Gruppe zu dem erfolgreichen Theater in Kamp-Lintfort gemacht. Dafür danken ihm alle Mitglieder von ganzem Herzen“, teilte das Amateurtheater in einer Pressemitteilung mit.

Insgesamt wurde die Planung bis weit ins Jahr 2022 festgezurrt. So werden weiterhin im Frühjahr und im Herbst jeweils eine Komödie neben einem Kinderstück in der Weihnachtszeit geplant. Die seit einem Jahr anhaltende Untätigkeit habe an den Nerven vieler Mitglieder gezerrt. Zwar gehe es den Mitgliedern im Vergleich zu den Menschen an den Profitheatern sehr viel besser, weil sie weiterhin ihre Berufe ausüben könnten. Aber die Untätigkeit falle schwer, teilt die Bühne 69 mit. Deshalb hätten sich einige Mitglieder zu Onlineproben von Kurzstücken im „Corona-Proben-Projekt“ zusammengetan. Die Zusammenarbeit über das Internet funktioniere gut, und das Ensemble hofft, die Kurzstücke irgendwann auf Stadtfesten oder anderen Veranstaltungen aufführen zu können.