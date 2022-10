Buchvorstellung in Kamp-Linfort : Neues Buch über den „verbotenen Umgang“ in der NS-Zeit

Rüdiger und Monika Gollnick stellten das Buch am Donnerstag in der Buchhandlung am Rathaus vor. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Rüdiger Gollnick beschreibt anhand von Gestapo-Akten, wie Beziehungen zwischen Deutschen, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen verfolgt wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Der Historiker und Pädagoge Rüdiger Gollnick hat ein am Niederrhein wenig beleuchtetes Kapitel der NS-Zeit und des Zweiten Weltkrieges aufgerollt: die Beziehungen zwischen Deutschen sowie Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern. „Verbotener Umgang – Erotische Fraternisierung“ heißt das Buch, an dem der Bocholter mit seiner Frau Monika in den vergangenen vier Jahren gearbeitet hatte.

Viele Schicksale fand das Ehepaar in den Gestapo-Akten aufgeschrieben, die im nordrhein-westfälischen Landesarchiv Duisburg aufbewahrt werden. „Wir haben Hunderte von Ordnern für die Bereiche Wesel und Kleve bis Bocholt gewälzt“, erzählt Gollnick. „Zum Glück ist meine Frau eine wahre Spürnase bei der Recherche, so dass wir zahlreiche Schicksale aufarbeiten konnten.“ Am Donnerstag stellte der Autor sein Buch in der Buchhandlung am Rathaus in Kamp-Lintfort vor. Nicht ohne Grund: Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene wurden von 1939 bis 1945 auch auf der Zeche an der Friedrich-Heinrich-Allee zur Arbeit gezwungen. Auf die Idee, das Thema einmal genauer zu beleuchten, kamen Gollnick und seine Frau Monika bei den Recherchen für ihr 2017 erschienenes Buch „Fremd im Feindesland – Fremd im Heimatland“. „Wir haben uns gefragt, welche Beziehungen zwischen Deutschen sowie Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern in dieser Zeit entstehen konnten. Diesen Punkt haben wir aber nicht weiter verfolgt, denn der thematische Fokus lag damals auf der Lagerproblematik der Millionen Menschen, die kriegsgefangen oder aber zur Arbeit nach Deutschland deportiert worden waren“, berichtet der Autor, der als Gymnasiallehrer und Lehrbeauftragter an der Gerhard-Mercator-Universität tätig war.

Die neue Veröffentlichung sei nun als Fortsetzung zu verstehen. In seinem Buch arbeitet Rüdiger Gollnick unter anderem den historischen Hintergrund auf, erläutert damalige Verbote und Gesetze, bevor er Einzelschicksale vorstellt. Es sei jeglicher Kontakt zu den Menschen, die aus Frankreich, Russland, Polen und der Ukraine stammten und bei den Deutschen zur Zwangsarbeit eingesetzt waren, verboten gewesen, berichtet er. Sie arbeiteten in der Landwirtschaft, im Bergbau und in der Schwerindustrie. „Das Umgangsverbot erstreckte sich auf ganz alltägliche Bereiche. Die zugewiesene Kraft durfte zum Beispiel nicht beim Essen mit am Tisch sitzen. Allein jemanden ein Stück Brot zuzustecken, konnte bestraft werden“, so Gollnick und fügt hinzu: „Es gab Kontrollen.“

Doch auch die Denunziation habe die Aktenordner der Geheimen Staatspolizei gefüllt. Diese sei jeder noch so kleinen Verleumdung nachgegangen. „In den Akten ist die ganze Palette der menschlichen Destruktivität nachzulesen. Da zerbricht eine Ehe, und die Frau zeigt ihren Mann an, um ihm eins auszuwischen“, erzählt der Autor. Der Bergmann habe Feindsender am privaten Radioapparat gehört, habe ihr Vorwurf gelautet, und einem russischen Kriegsgefangenen Brot im Tausch gegen Unterwäsche gegeben. In einem anderen Fall, den Rüdiger Gollnick in den Akten der Gestapo fand, stand ein Landwirt aus Kamp-Lintfort im Fokus der Gestapo: Hinter vorgehaltener Hand sei ihm vorgeworfen worden, „die gesamte Schnapszuteilung vor Weihnachten an die ausländischen Arbeiter verteilt“ zu haben. Auch ein Flirt habe für deutsche Frauen Zuchthaus bedeuten können. „Manche kamen sogar ins KZ Ravensbrück“, betont Rüdiger Gollnick.