Brauerei und Bäckerei arbeiten in Kamp-Lintfort zusammen Büsch und Geilingsbräu kreieren Schmackhaftes aus Brot und Bier

Ein wenig lüftet Norbert Büsch, Geschäftsführer, Bäckermeister und Brot-Sommelier, das Geheimnis um die beiden Neuheiten: In der Braumeisterkruste wird Treber eingearbeitet und im Brotbier gemahlenes Restbrot. Diesen Kreislauf, der so geschaffen wurde, kann als „Food-Upcycling“ bezeichnet werden, also Lebensmittel retten und durch Weiterverarbeitung veredeln.