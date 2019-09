Kamp-Lintfort : Brand in Lagerhallen mit Lebensmittelresten sorgt für Stromausfall

Brand in Lagerhallenkomplex in Kamp-Lintfort im Stadtteil Saalhoff.

Kamp-Lintfort Seit dem frühen Freitagmorgen brennt es in Kamp-Lintfort. Durch das Feuer stürzten mehrere Hallen ein. Außerdem gab es einen zeitweisen Stromausfall.

Ein Lagerhallenkomplex in Kamp-Lintfort ist am Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr in Brand geraten. Feuerwehrkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus im Stadtteil Saalhoff übergreifen. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, ist das Feuer unter Kontrolle. Es müssten aber noch einzelne Brandnester gelöscht werden. Die Löscharbeiten werden mindestens bis zum Mittag andauern, wie die Polizei am Freitagmorgen weiter mitteilte.