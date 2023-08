Feuerweheinsatz in Kamp-Lintfort Zehn Verletzte nach Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Rundstraße in Kamp-Lintfort sind in der Nacht zum Donnerstag zehn Personen verletzt worden. Wie die Kreispolizei Wesel am Morgen mitteilte, brach der Brand um drei Uhr vermutlich in der Wohnung einer 73-jährigen Bewohnerin aus. Die Ursache ist bislang unbekannt.