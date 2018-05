Bombe in Kamp-Lintfort: Blindgänger wurde erfolgreich entschärft

Bombenfund in Kamp-Lintfort

Eine solche Fliegerbombe ist in Kamp-Lintfort gefunden worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Uwe Zucchi

Kamp-Lintfort Am Dienstagmorgen wurde bei den Abbrucharbeiten auf dem ehemaligen Bergwerksgelände Bergwerk West eine Fünf-Zentner-Bombe gefunden. Der Blindgänger amerikanischen Typs aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Abend entschärft.

Anwohner und Betriebe in einem 250 Meter-Radius um den Fundort mussten evakuiert werden. Davon betroffen waren die Johannstraße bis Christianstraße, Albertstraße bis Christianstraße, Alfredstraße bis Christianstraße. Ebenso musste die Dependance der Hochschule Rhein-Waal an der Friedrich-Heinrich-Allee evakuiert werden. Am frühen Abend kam dann die Entwarnung: Der Blindgänger wurde erfolgreich entschärft.