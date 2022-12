Stromausfall in Kamp-Lintfort Wie sich das St.-Bernhard-Hospital für einen Blackout wappnet

In den Zimmern seien Steckdosen installiert, die den Zugang zur Notstromversorgung des Krankenhauses sicherstellen. Am St.-Bernhard-Hospital gebe darüber hinaus Anschlüsse für externe Notstromaggregate – beispielsweise von Feuerwehr und THW. Die Krankenhaus-Küche verfüge über Kombi-Dämpfer, die über das Notstromnetz betrieben werden könnten. „So halten wir die Speiseversorgung weiter aufrecht.“ Und für den Fall, dass der Blackout an der Bürgermeister-Schmelzing-Straße in Kamp-Lintfort länger als 45 Stunden andauere, könne man auf einen Heizöltank der Stadtwerke Kamp-Lintfort zurückgreifen, der mit 38.000 Litern Heizöl befüllt sei. „Damit wäre dann ein Notstrombetrieb von 16 Tagen gewährleistet. Das Krankenhaus bezieht seine Wärme aus dem Fernwärmenetz“, erläutert Verfürth. Einmal im Jahr unterzieht das St.-Bernhard-Hospital seine Stromversorgung einem Stresstest – wie übrigens alle Krankenhäuser. „Dabei simuliert man einen Stromausfall“, erläutert der Krankenhaussprecher. Der letzte Blackout-Test fand am 6. April dieses Jahres statt. „Hinzu kommt eine monatliche Testung. Beides ist gesetzlich vorgeschrieben“, betont Jörg Verfürth. Dass alles reibungslos im Krankenhaus funktioniert, dafür sorgt das Team der technischen Abteilung. „Wir sind auf ein Blackout-Szenario vorbereitet. Im Ernstfall wird ein Krisenstab gebildet, dem auch externe Fachleute angehören werden“, betont Verfürth.