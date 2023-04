Gastronomie in Kamp-Lintfort Eine Crew der Caritas Wohn- und Werkstätten betreibt jetzt das Bistro 26

„Unser Ziel ist es, dass die Kunden mit unseren Mitarbeitern in Interaktion gehen. Wir wollen zwar als ein ganz normaler Bistro-Betrieb agieren. Der Bistro-Besucher soll aber wahrnehmen, dass manches ein Stück weit anders ist.“ So wird die Speisekarte bebildert sein. Der Kunde kreuzt mit einem Stift an, was er gerne essen möchte. „Denn nicht jeder kann lesen und schreiben“, betont Zimmer. Auch das Kassieren wird anders verlaufen. Die Mitarbeiter werden Schatullen mit der Rechnung zum Gast bringen. Dieser legt das Geld hinein. So möchten die CWWN auch die Aufgaben auf die Bedürfnisse und Fertigkeiten der Beschäftigten mit Behinderung herunterbrechen. Die Öffnungszeiten werden in Anlehnung der Mediathek sein. „Wir haben uns genau darüber informiert, was auf uns zukommen wird. Und wir wurden sehr gut aufgeklärt“, sagt Michael Zimmer und lobt die Zusammenarbeit mit der Stadt als Kooperationspartner. Auch bei den Abendveranstaltungen in der Mediathek wird die CWWN-Crew für ein kleines kulinarisches Angebot sorgen, passend zum Thema der Veranstaltung. „Wir haben in allen Belangen große Unterstützung erfahren. Ein Nein hat es nie gegeben“, erzählt Zimmer im Gespräch mit der RP und setzt darauf, in Kamp-Lintfort weitere Kooperationspartner zu finden. In der Hochschulstadt sind die CWWN auf verschiedene Weise aktiv. So zog 1978 die beschützende Werkstatt in eine 3000 Quadratmeter große Halle an der Oststraße. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Unternehmen. Dazu gehört die in Saalhoff ansässige Brauerei Geilingsbräu. Außerdem ist seit vielen Jahren eine Landschaftspflegegruppe der Caritas Wohn- und Werkstätten fest am St.-Bernhard-Hospital angesiedelt.