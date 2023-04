Landwirtschaft in Kamp-Lintfort Neuer Hofladen auf Frohnenbruch öffnet im Mai

Kamp-Lintfort · Der Biolandhof Frohnenbruch in Hoerstgen investiert in die Zukunft: In einer alten Scheune entsteht zurzeit ein neuer, größerer Hofladen samt Café am Weiher. Die „gläserne Metzgerei“ gewährt Einblicke in die Verarbeitung von Fleisch und Wurst. Was Familie Bird geplant hat.

13.04.2023, 16:30 Uhr

Klaus Bird und seine Tochter Eva zeigen den neuen und modern ausgestatteten Hofladen. Dieser soll im Mai eröffnen. Foto: Norbert Prümen

Von Anja Katzke