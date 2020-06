Neue digitale Technik : Unkrauthacke fährt autonom übers Feld

Kamp-Lintfort Auf dem Biolandhof Frohnenbruch in Hoerstgen ist eine neue Maishacke im Einsatz. Gesteuert wird sie digital mithilfe von GPS und Kameras. In ganz Europa sei diese Technik erst auf sechs Höfen im Einsatz.

So waren Biolandwirt André Hußmann, dessen Hof in Zitterhuck zwischen Geldern-Kapellen und Issum liegt, und Bird sofort begeistert, als sie 2018 von ihrem Landmaschinenhändler Carl Postertz aus Grefrath hörten, eine Maishacke sei in der Entwicklung, die über zwei Kameras und GPS gesteuert wird, um jede Sekunde den optimalen Abstand zu suchen. Sie sprachen sich ab. Der Biolandhof Frohnenbruch kaufte eine kameragesteuerte Maishacke, die auch bei André Hußmann und anderen Biolandwirten zum Einsatz kommen kann.

Die digitale Technologie „Row Sense“ stammt vom Landtechnikunternehmen John Deere aus Mannheim, die Maishacke „Chopstar“ vom Landmaschinenunternehmen Einböck aus Oberösterreich, dessen Schwerpunkt die ökologische Landwirtschaft ist. Die GPS-Steuerung hat sich bereits bei den Navigationsgeräten in Autos etabliert hat, hat in der Landwirtschaft aber viel genauer zu sein.

„Alles muss auf Zentimeter genau laufen, nicht wie bei Navis in Autos auf Meter“, sagt Paul Bird. Der staatlich geprüfte Agrarbetriebswirt, Sohn von Klaus Bird sitzt im Traktor, an dem die eine Kamera befestigt ist sowie die Maishacke, an der sich die andere Kamera befindet. „Die beiden Kameras haben miteinander zu kommunizieren“, sagt der 23 Jahre alte Hoerstgener. „Dazu hat dieses digitale System mit dem mechanischen System, dem Maishacker, zu kommunizieren. So kommt die Hacke immer nah an die Pflanzen heran, beschädigt sie aber nicht.“