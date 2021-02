Bioabfallbehandlungsanlage in Kamp-Lintfort : Bioabfall: Keine Einwendungen gegen Anlagenbau

Kamp-Lintfort Der für den 22. Februar geplante Erörterungstermin entfällt. Laut Bezirksregierung lagen bis zum Ende der Frist Ende Januar keine Einwendungen gegen das Bauprojekt auf dem Areal des Entsorgungszentrums Asdonkshof vor.

Weil es keine Einwendungen gegen den Bau einer Bioabfallbehandlungsanlage auf dem Areal des Entsorgungszentrums Asdonkshof in Kamp-Lintfort gab, hat die Düsseldorfer Bezirksregierung den geplanten Erörterungstermin abgesagt. Dieser sollte am 22. Februar in Kamp-Lintfort stattfinden. Die Unterlagen des Antrags der Kreis Weseler Abfallgesellschaft (KWA) lagen vom 27. November bis 28. Dezember in Kamp-Lintfort öffentlich aus. Bis zum Ende der Einwendungsfrist am 28. Januar seien weder gegen die Bioabfallbehandlungsanlage noch gegen die beantragte wasserrechtliche Genehmigung Einwendungen erhoben worden, teilte die Bezirksregierung mit. KWA-Geschäftsführer Peter Bollig zeigte sich am Mittwoch erfreut. „Die Unterlagen lagen ja nicht nur öffentlich aus, sondern standen außerdem zum Download im Internet bereit“, erklärte er. Bollig hofft nun, dass die Behörde die Genehmigung schnell erteilen wird. Er rechnet damit, dass sie Anfang des zweiten Quartals vorliegen wird. Das Vorhaben ist ein Projekt der Kreise Wesel und Viersen, die den Bioabfallverband Niederrhein gründeten. Dieser hat inzwischen die Tochterfirma, die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbh (NBG) ins Leben gerufen. Sie soll den Bau der Anlage in Kamp-Lintfort planen, finanzieren und bauen. Rund 67.500 Tonnen Bioabfälle aus den Kreisen Wesel und Viersen könnten ab 2022/23 in Kamp-Lintfort verwertet werden.