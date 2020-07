PCB Joker : Billardclub ist zurück in Kamp-Lintfort

Peter Sentheim, Bürgermeister Christoph Landscheidt und Marcel Groß im neuen PCB-Vereinsheim. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Der PCB Joker ist aus dem Moerser „Exil“ in die Stadt zurückgekehrt, in der er gergüdnet wurde und die er im Namen führt. Der Verein hat einen Kellerraum unter dem Discounter Kodi bezogen und für 70.000 Euro umgebaut.

Zehn Jahre in der zweiten Etage des Sparkassengebäudes an der Lintforter Straße in Moers-Repelen sind jetzt Geschichte. Der Poolbillarclub Joker ist in die Stadt Kamp-Lintfort zurückgekehrt, wo er 1982 gegründet wurde und bis 2010 im einstigen Straßenbahndepot sowie Sportzentrum „Match Point“ schräg gegenüber von Wellings Parkhotel an der Moerser Straße beheimatet war.

„Wir hören es immer gerne, wenn Institutionen aus unserer Nachbarstadt zu uns wechseln“, sagte Bürgermeister Christoph Landscheidt mit einem Augenzwinkern bei der offiziellen Eröffnung; eine Anspielung auf dem Umzug des Finanzamts von Moers nach Kamp-Lintfort vor eineinhalb Jahren.

Info Mitglieder kommen aus weitem Umkreis Poolbillardclub Joker Er hat 48 Mitglieder, davon fünf weibliche. Sie kommen nicht nur aus Kamp-Lintfort, sondern auch aus einem Umkreis von bis zu 30 Kilometern. Mannschaften Der PBC Joker stellt sechs Mannschaften, je eine für die zweite Bundesliga, die Regionalliga und die Oberliga, zwei für die Bezirksliga und eine für die Kreisliga. Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern und ein bis zwei Ersatzspielern. Kontakt 02842 927 5050, info@pbcjoker.de.

Der PBC Joker hat einen Kellerraum am Prinzenplatz bezogen. Dieser liegt unter der rechten Seite des Kodi-Marktes, postalisch Moerser Straße 216, Hintereingang. In den 1960er und frühen 1970er Jahren befand sind dort ein Lager des Zentralkaufhauses, während unter der linken Seite die Lebensmittelabteilung dieses Kaufhauses angesiedelt war. In den 1980er und 1990er Jahren lagerte dort das Möbelhaus Solbach Tische und Stühle, Sofas und Schränke. Später nutzten es verschiedene Mieter den Raum als Lager. „Schon vor fünf Jahren wurden wir auf diesen Raum aufmerksam“, sagte Peter Sentheim, Gründer und Ehrenmitglied des PBC Joker. „Aber wir waren damals zu spät.“

Als der damalige Mieter zum Jahresbeginn auszog, stieg der PBC Joker ein. 70.000 Euro investierte er in den 400 Quadratmeter großen Kellerraum, der knapp drei Meter Deckenhöhe hat. „Es ist ein repräsentatives Vereinsheim entstanden“, sagte Joker-Vorsitzender Guido Gorisch bei der Eröffnung. 2500 Meter Kabel seien verlegt, eine neue Lüftungsanlage installiert und neue Sanitäranlagen eingebaut worden. Wände und Decken seien gestrichen worden, Teppichboden verklebt. „2500 unentgeltliche Stunden wurden durch die Mitglieder geleistet“, berichtete der Vorsitzende.

Neben der Arbeit steuerten die Mitglieder zusammen mit Sponsoren auch 25.000 Euro bei. 15.000 Euro konnte der PBC Joker aus seinen Ersparnissen zahlen. Und 10.000 Euro sponsorte die Sparkasse-Duisburg-Stiftung. 20.000 Euro sind noch offen. „Sport ist ein verbindendes Element“, sagte Marcel Groß als stellvertretender Vorsitzender der Stiftung. „Der PBC leistet integrative Arbeit, bindet Studenten der Hochschule, Flüchtlinge und Jugendliche ein.“