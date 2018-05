Kamp-Lintfort: Bewohner von St-Hedwig auf Tour nach Domburg

Kamp-Lintfort

Auch in diesem Jahr hieß es wieder "Urlaub mit Bewohnern an der See": Drei Häuser wurden vom Caritas und Pflegeheim im "Hof Domburg" in Domburg/Niederlande für jeweils zehn Personen angemietet. Die fast 30 bewohner verlebten wie in den vergangenen Jahren wieder einen Urlaub am Meer. Zwölf Bewohner und 14 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter starteten ihr Abenteuer. In den nächsten drei Tagen folgten Strandbesuche, Spaziergänge, Einkaufsbummel in Domburg, Café-Besuche, Grillabende und Marktbesuche in der Stadt Middelburg. Dazu gab es auch immer wieder Ausflüge an die Strandabschnitte. Nach fünf Tagen hieß es Kofferpacken, die Rückreise stand an. Die Verantwortlichen von St.Hedwig freuten sich besonders über ide finanzielle Hilfe der Aktion Mensch