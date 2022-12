Betreuungsangebot in Kamp-Lintfort Altes Schulgebäude wird zu inklusiver Kita umgebaut

Kamp-Lintfort An der Wiesenbruchstraße wird im August 2023 eine neue fünfgruppige inklusive Kindertagesstätte der Lebenshilfe Duisburg eröffnet. Aktuell wird das alte Schulgebäude der ehemaligen städtischen Hauptschule komplett umgebaut und renoviert. Die Kindertagesstätte bietet auf zwei Etagen bis zu 80 Kindern mit und ohne Handicap Platz zum Toben, Chillen, Lernen, Experimentieren und Entwickeln. Der Name „Abenteuerland“ sei Programm, teilt die Lebenshilfe in einer Pressemitteilung mit. Ein wesentlicher konzeptioneller Schwerpunkt sei das Thema „Inklusion“, so dass das „Abenteuerland“ zehn Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf vorhält. Zudem stünden 18 U3-Plätze zur Verfügung. Die Förderung der Kinder geschehe in der Regel während des Tagesablaufs durch eigene Therapeuten der Lebenshilfe. Damit würden für die Eltern Wege zu externen Anbietern entfallen, heißt es weiter. Derzeit stehen noch freie Plätze für Kinder der unterschiedlichen Altersgruppen zur Verfügung. Informationen erteilt Ines Bluhmki, E-Mail an i.bluhmki@lebenshilfe-duisburg.de