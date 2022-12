SCI-Jugendcafé in Kamp-Lintfort Eine Bergbauhütte für alle

Rund 75 Jugendliche und junge Erwachsene besuchen von montags bis freitags täglich das Kamp-Lintforter SCI-Jugendcafé an der Moerser Straße 265. Mit einem solch großen Interesse hatte, als es vor jetzt 13 Jahren eingerichtet wurde, niemand gerechnet. „Das freut uns natürlich, aber dadurch platzen wir inzwischen aus allen Nähten,“ sagt SCI-Geschäftsführer Frank Liebert. „Nachdem sich das Café in den letzten Jahren bereits in den Keller und die erste Etage erweitert hat, haben wir überlegt, wie wir vielleicht auch unseren Freizeithof hinterm Haus noch effektiver nutzen könnten.“