Verkehr in Kamp-Lintfort Unfall sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr

Kamp-Lintfort · Ein Auffahrunfall hat am Dienstagmorgen den Berufsverkehr in Kamp-Lintfort lahmgelegt. Auf der B 528 fuhr ein 30-Jähriger am Stauende auf den vor ihm stehenden Wagen auf. Die Ursache ist bislang ungeklärt.

17.01.2023, 15:33 Uhr

Es bildete sich nach dem Unfall ein Rückstau im Berufsverkehr. Foto: Guido Schulmann