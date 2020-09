Ausbildung in Kamp-Lintfort : wir4 ermöglicht Berufsberatung auf der Laga

Ausbildung in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Auf der Landesgartenschau präsentierte sich das Netzwerk Ausbildung und Beschäftigung im Kreis Wesel zusammen mit der wir4-Wirtschaftsförderung. Die Aktion zur beruflichen Orientierung nutzten Besucher gezielt.

Eigentlich bietet die Messe „connect me“ Jahr für Jahr Kontakte für Schulabsolventen, Praktikumssuchende oder Berufseinsteiger. Aber bekanntlich mischt Corona zurzeit die Karten. Berufsberatung, Azubi-Angebote und jede Menge Tipps gab es deshalb in einem anderen Format. Die Landesgartenschau bot auf dem Stand der wir4-Wirtschaftsförderung lnteressierten das Forum.

„Corona-bedingt haben viele den Ausbildungstermin 1. August weit von sich geschoben“, sagte Sandra Luttkus von der Arbeitsagentur. Wichtig sei die Botschaft, dass Schulabgänger auch noch verspätet in ihren Traumberuf starten können, ergänzt ihr Kollege Michael Niels von der Jugendberufsagentur mit Sitz in Kamp-Lintfort. Gemeinsam wurden junge Leute am Mittwoch zu ihren Berufsvorstellungen beraten, Folgetermine ausgemacht. Vertreter von Unternehmen aus den Branchen Einzelhandel, Pflege und Versorgung tauschen sich mit Lehrkräften von Moerser Schulen aus.