Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Bernd Stelter gastiert auf Gartenschau-Gala

Kamp-Lintfort Max Mutzke und die SWR Big Band, Lioba Albus und Stoppok werden neben Bernd Stelter 2020 die Besucher auf der Landesgartenschau unterhalten. Veranstaltungspartner der Laga-GmbH sind die „Klanghelden“ aus Wesel.

In knapp einem Jahr, am 17. April 2020, startet die Landesgartenschau (Laga) in Kamp-Lintfort. „Das Schrittmaß wird immer enger“, konstatierte Bürgermeister Christoph Landscheidt am Freitag mit Blick auf den Countdown-Anzeiger im Rathaus. Ab heute sind nur noch 377 Tage Zeit, um alle Pläne und Vorhaben für die sechs Monate dauernde Großveranstaltung umzusetzen. Ein großes Ziel ist aber schon jetzt erreicht: Das kulturelle Rahmenprogramm steht. Die „Klanghelden“, der neue Veranstaltungspartner der Landesgartenschau-GmbH aus Wesel, stellte gestern in Wellings Parkhotel seine Konzeption vor.