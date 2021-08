Erlebnis in Kamp-Lintfort : Bergmannstour – vom Stollen bis zum Schacht

Erlebnis in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die Touren der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition sind jetzt auch auf der Erlebnis-Plattform „DOERZ“ buchbar. Wie es sich für echte Bergleute gehört, wird auf den Touren auch ordentlich gedubbelt.

Die Fördergemeinschaft der Bergmannstradition besteht seit mehr als 30 Jahren und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte des Bergbaus lebendig zu erhalten. Seit der Stilllegung des Bergwerks West im Dezember 2012 haben sich zahlreiche Gäste in die „Untertagewelt“ im Lehrstollen entführen lassen. Neuerdings ist der Förderturm dazugekommen, der für viele Besucher eine zusätzliche Attraktion ist. Jetzt geht man auf dem Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee einen neuen Schritt in der Vermarktung der Angebote rund um den Bergbau.