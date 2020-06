Landesgartenschau : Farbig-freche Blumenschau

Kamp-Lintfort Die neue Hallenschau auf der Laga steht unter dem Motto „Bergmannsheil“.

Sprudelndes Wasser, vielfältige Pflanzen, Sitzecken: Es ist ein besonders gestalteter Ort mit besonderer Atmosphäre. Mittendrin: Ulla Rankers. „Mit den Terrassen an der Fensterwand sind wir noch nicht fertig, aber innen sind wir so ziemlich durch“, freute sie sich am Mittwoch, dass sie und ihr Team einen Tag vor dem offiziellen Start die Blumenschau „Bergmannsheil!“ fast fertig hatten. Die Niederkrüchtenerin, seit 30 Jahren mit ihrer Blumenwerkstatt auf Großveranstaltungen unterwegs, gestaltet bei der Laga in Kamp-Lintfort Blumenschauen in der 1000 Quadratmeter großen Halle.