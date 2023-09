Bergmannstradition in Kamp-Lintfort Fördergemeinschaft sucht Ehrenamtliche

Am ersten Tag sollen sie etwas über das Fotoarchiv erfahren, das die Fördergemeinschaft besitzt und sich in den Vereinsräume im Schirrhof befindet. Es geht bis auf das Jahr 1906 zurück, als die „Bergwerk „Friedrich Heinrich“ Actiengesellschaft“ gegründet wurde. Ebenfalls am ersten Tag sollen sie in das Literaturarchiv gehen, das von der Fördergemeinschaft zusammengetragen wurde, das unter anderem die Zeitschrift „Schüttelrutsche“ enthält.