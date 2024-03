Bergmannstradition in Kamp-Lintfort Fördergemeinschaft zählt 8250 Besucher

Neben der Nacht der Industriekultur wird das Haus des Bergmanns Besucher anlocken. Das Museum zeigt die Lebenswelt der Bergleute und ihrer Familien in 1920er Jahren, in denen das französisch-deutsche Bergwerk expandierte. 2023 hatte das Museum an der Ebertstraße 88 keine Besucher, weil die Ausstellung überarbeitet wurde und es geschlossen war. Am 24. März ist es wieder geöffnet. „Die offizielle Eröffnung findet dann am 5. Mai statt“, sagt Norbert Ballhaus. „Ohne die Stadt und den Landschaftsverband Rheinland wäre es nicht möglich gewesen, die Ausstellung im Haus des Bergmanns neu zu gestalten. Dafür

vielen Dank“, lobte er das Engagement.