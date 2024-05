Vortrag über das Behindertentestament Für die Zukunft der Kinder sorgen

Für wen kommt das „Behindertentestament“ in Frage? 60 Zuhörer kamen zum Vortrag „Behindertentestament – Vorsorge für eine sicher Zukunft“ in das Gemeindehaus an der Rundstraße. Sie sind zwischen 30 und 80 Jahren alt, haben irgendwann einmal etwas zu vererben, sei es Immobilieneigentum, Aktienvermögen oder das Geld aus einer Lebensversicherung. Wie ihre Fragen zeigten, haben sie Söhne und Töchter, die Einschränkungen haben und oft in Behindertenwerkstätten arbeiten, wenn sie erwachsen sind. Nicht selten erhalten ihre Töchter und Söhne staatliche Unterstützung, wie Grundsicherung oder Eingliederungshilfe. Einige Zuhörer haben bereits ein „Behindertentestament“ geschrieben, einige noch nicht. Laut Statistischem Bundesamt leben 7,8 Millionen Schwerbeschädigte in Deutschland, die 9,4 Prozent der Bevölkerung entsprechen (Stand Ende 2021). Gut die Hälfte davon ist über 64 Jahre alt, lässt sich aus der Statistik lesen. Für wie viel Prozent ein Behindertentestament interessant ist, da ihre Eltern Vermögen haben, lässt sich nur schätzen. Er dürften um die eine Million Personen sein.