Beachparty im Panoramabad: Mallorca strandet in Kamp-Lintfort.

Kamp-Lintfort Der Veranstalter zählte 6000 Gäste bei der Beachparty im Panoramabad Pappelsee. Sie feierte viele Stunden lang mit ihren Schlagerstars, die eigens von der Baleareninsel eingeflogen wurden.

Bier, Urlaubsgefühle und super-gute Laune – das bot die Beachparty am Samstag in Mengen. Schon beim Ticket-Vorverkauf für die Party im Panoramabad Pappelsee gab es einen Ansturm. „Wir erwarten 6000 Gäste. Und die füllen wir heute locker“, sagte Thorsten Kalmutzke, Veranstalter der Beachparty am Niederrhein und Chef der Agentur Passepartout. 500 Tickets lagen an der Abendkasse, so Kalmutzke.