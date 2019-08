Musik in Kamp-Lintfort : Der Schlager geht sofort ins Herz

Musik in Kamp-Lintfort

Die bekannte Sängerin tritt am 24. August bei der Beach Party in Kamp-Lintfort auf.

Auf der Beach Party wird am Samstag, 24. August, wieder der Sommer gefeiert. Im Panoramabad Pappelsee an der Bertastraße in Kamp-Lintfort werden rund 6000 Gäste erwartet. Für gute Stimmung sorgen viele bekannte Sänger und Sängerinnen mit einer Mischung aus Schlager- und Partymusik. Mit dabei sind zum Beispiel Peter Wackel, Mickie Krause, Mia Julia und Anna-Maria Zimmermann. Zimmermann ist vielen aus der dritten Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Von da wurde sie sehr rasant zu einem der bekanntesten Schlagerstars Deutschlands. Der RP beantwortete die junge Künstlerin einige Fragen.