Beach Party in Kamp-Lintfort 2018 mit Moderator Andi Luxx

Kamp-Lintfort : Andy Luxx moderiert auf der Beach Party

Andy Luxx wird die Besucher auf der Beach Party im Panoramabad durchs Bühnenprogramm führen. Foto: Freestage Künstlermanagement

Kamp-Lintfort Erstmals führt ein Moderator die Besucher durch das Bühnenprogramm. Die Veranstalter haben DJ Andy Luxx für diese Aufgabe gewonnen. Die RP verlost wieder Eintrittskarten.

Die Beach Party ist in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen – sowohl bei den Besucherzahlen als auch beim Bühnenprogramm. So hat der Veranstalter, die Eventagentur Passepartout, auch in diesem Jahr eine Neuerung eingeführt, die das Programm abrunden und für noch mehr Stimmung sorgen soll. Der Moderator Andy Luxx soll die Gäste durch das Bühnenprogramm führen und bei den Umbaupausen zwischen den Live-Künstlern als DJ auflegen. Andy Luxx ist auch bekannt als der Partyfuchs oder Tausendsassa unter den DJs und darf auf keiner Schlagerparty mit gute Laune Faktor fehlen.

Seine Bezeichnung als Tausendsasser hat sich der DJ durch seine Funktion als Allrounder verdient. Nicht nur als DJ, sondern auch als Moderator, Animateur und auch als Sänger bietet er Veranstaltern ein Entertainment-„Komplett-Paket“. Der Song „DJ von Mallorca“ stammt im Original von Andy Luxx und ebnete dem Entertainer 2012 seinen Weg zum Erfolg. Seit seiner Veröffentlichung ist der Titel bis heute auf mehr als 30 Schlager-, Party- und Mallorca-Samplern zu finden und erwies sich als Chartstürmer. In den Popschlager-Charts schafft er es sogar auf Platz 1 und kam in die Top 50 der DJ Top 100 national. Sein Erfolg wurde 2012 mit dem Europäischen Musikpreis „Sound Music Award“ in der Kategorie „Bester Partyschlager-Künstler“ ausgezeichnet.

Seine Songs wurden bis heute mehr als 100.000 Mal veröffentlicht. Mit Songs wie dem Pinguintanz bringt Andy Luxx seine Gäste stets in Partystimmung und verbreitet gute Laune. Doch nicht nur fröhliche Songs sind seine Stärke, mit Songs wie „Alles was ich will“ präsentiert er auch seine emotionale Seite. Andy Luxx feiert mit europaweiten Live-Auftritten in Ländern wie der Schweiz, Österreich, Spanien oder der Türkei den Schlager immer wieder neu.

Mittlerweile hat sich der Megapark auf Mallorca zu seinem zweiten Wohnzimmer entwickelt. Auch auf Mallorcapartys, Aprés Ski Partys, Oktoberfesten oder auch Ü-30- Partys darf der Gute-Laune-Sänger und DJ nicht fehlen. Das Herz seiner Fans erobert der Entertainer nicht nur durch seine stimmungsvolle Art, sondern auch seine soziale Ader macht den DJ zum gerne gesehenen Partymacher. 2015 startete er in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Familienverband das Projekt „Neue Wege Deutschland“.

Das Ziel dieses Projektes ist es, missbrauchten Kindern zu helfen und dem Thema eine größere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Shows von Andy Luxx sind dafür bekannt, eine große Zielgruppe anzusprechen. Durch seine Auswahl an unterschiedlichen Musikrichtungen wie Schlager, Pop und diversen Chart-Hits, schafft es der aus Dormagen stammende DJ unterschiedliche Altersgruppen anzusprechen. So wird er auch bei der Beach-Party am Samstag, 25. August, das Publikum in Partystimmung versetzen. Informationen zur Veranstaltung findet man unter www.beachparty-kamplintfort.de