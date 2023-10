Erster Spatenstich in Kamp-Lintfort Baustart für neues Wohnviertel

Etwas Neues entsteht auf dem Gelände der einstigen Bauunternehmung Holstein nördlich der Sportanlage am Volkspark, das seit 2002 brach lag. Am Montag war erster Spatenstich für ein Neubaugebiet. Die Dornieden Gruppe aus Mönchengladbach, einer der größten Bauträger in Nordrhein-Westfalen, errichtet über ihr Tochterunternehmen Vista Reihenhaus auf dem rekultivierten Gelände 83 Doppel- und Reihenhäuser. Sie investiert gut 40 Millionen Euro.