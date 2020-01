Erster Spatenstich in Kamp-Lintfort : Baustart für die Mensa an der Reuter-Schule

Kamp-Lintfort Am Mittwoch erfolgte der erste Spatenstich für das 1,2 Millionen Euro teure Gebäude, in dem auch Kulturveranstaltungen stattfinden sollen.

Darauf hat die Ernst-Reuter-Grundschule an der Mittelstraße lange gewartet: Endlich bekommt sie eine eigene Mensa. Am Mittwoch fand der offizielle erste Spatenstich für das Bauvorhaben statt. Im Frühjahr 2021 soll das 1,2 Millionen Euro teure Gebäude fertiggestellt sein. Finanziert wird das Vorhaben über das Landesprogramm Gute Schule 2020.

Nachfrage Kamp-Lintfort muss in Kindergärten und Schulen investieren, um wachsenden Kinderzahlen gerecht zu werden. Die Stadt hat im November einen bis 2024 reichenden Integrierten Kita- und Schulentwicklungsplan vorgelegt. Darin ist von Ausgaben in Höhe von 35 Millionen Euro für Schulen und 20 Millionen Euro für Kitas die Rede.

Bürgermeister Christoph Landscheidt stellte den Mensa-Neubau in einen größeren Zusammenhang. „Die Ganztagsbetreuung steht bei uns ganz oben“, sagte er. „Das ist die berechtigte Erwartung der Eltern.“ Die Nachfrage sei enorm hoch. „Manchmal müssen wir Eltern auch enttäuschen, weil nicht genug Mittel da sind.“ Derzeit nutze jedes zweite Kind in Kamp-Lintfort das Angebot der Offenen Ganztagsschule. Weil die Landeszuweisungen nicht ausreichten, müsse die Stadt jedes Jahr eine halbe Million Euro aus dem eigenen Haushalt für den Offenen Ganztag ausgeben. „Das ist keine kommunale Aufgabe“, kritisierte Landscheidt. Ohne höhere Zuwendungen sei eine Umsetzung des Anspruchs auf einen Ganztagsplatz, wie es das Bundeskabinett für 2025 verabschiedet habe, nicht denkbar.

Das Gute-Schule-2020-Paket in Kamp-Lintfort umfasst insgesamt vier Vorhaben: Fertiggestellt ist eine Mensa an der Grundschule am Niersenberg, fast fertiggestellt ein neuer Klassentrakt an der Europaschule. Neben dem Neubau an der Ernst-Reuter wird im April ein Mensa-Neubau an der Pappelsee-Grundschule beginnen, erläuterte Dezernent Müllmann die Planung.