Bauprojekt : Rheurdt bekommt ein neues „Haus des Sports“

Rheurdt Im nächsten Jahr soll der Bau des zweigeschossigen Vereinsgebäudes auf der Anlage der Spielvereinigung beginnen. Die Kosten betragen 2,1 Millionen Euro.

Zurzeit erhält die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen für ihre Sportanlage in Rheurdt einen Kunstrasenplatz. Ende November soll dieser fertiggestellt sein. Um den Nikolaustag kehren dann vorerst ruhige Zeiten am St. Nikolausweg ein, bevor voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres die nächste Baustelle beginnt: Dann soll ein neues, zweigeschossiges Vereinsgebäude entstehen, und zwar am Hang zwischen dem oberen und unteren Spielfeld. Der Name des neuen Gebäudes: „Haus des Sports“. Der Gemeinderat hat jetzt einen Dringlichkeitsbeschluss bestätigt, den bereits am 2. Oktober die Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen gefasst hatten. Es ging darin um die Beantragung von Fördermitteln für das Projekt.