Baubranche boomt: Stadthallen-Sanierung in Kamp-Lintfort wird teurer

Kamp-Lintfort Die aktuell gute Konjunktur in der Baubranche fordert ihren Tribut: Auf die Ausschreibung der Gewerke für die Sanierung der Stadthalle erhielt die Stadt nur wenige Angebote. Die Preise waren deutlich höher als geplant. Das Angebot eines Dachdeckers lag um 77,7 Prozent über Kostenberechnung.

Dass die Auftragsbücher in der Baubranche landauf, landab voll sind, hat die Stadt Kamp-Lintfort jetzt so richtig deutlich zu spüren bekommen. Der Stadtrat hatte die Verwaltung im März beauftragt, die in die Jahre gekommene Stadthalle am Schulzentrum Kamper Dreieck umfassend sanieren zu lassen. Auf ihre Ausschreibung der Gewerke erhielt die Stadt jedoch nur wenige Reaktionen. Für eines der größten Gewerke auf der geplanten Baustelle, die technische Gebäudeausstattung, wurde kein einziges Angebot abgegeben. Für die anderen kamen Angebote, die deutlich über der Kostenberechnung lagen, die die städtischen Bau-Experten vor der Ausschreibung errechnet hatten. So lag der einzige Bieter für das Gewerk Rohbau mit seinem Angebot 38,9 Prozent drüber. Im Bereich Elektro waren es 18,8 Prozent mehr. Den Vogel schoss aber ein Dackdecker ab. „Er lag mit seinem Angebot 77,7 Prozent über der Berechnung“, berichtete Christoph Müllmann, Erster Beigeordneter in Kamp-Lintfort.