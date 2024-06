Straßenbauarbeiten in Kamp-Lintfort B 528 wird am Sonntag vollgesperrt

Am Sonntag, 30. Juni, wird die B 528 von 7 bis 14 Uhr zwischen der Friedrich-Heinrich-Allee und dem Autobahnkreuz Kamp-Lintfort in Fahrtrichtung Autobahnkreuz für den Verkehr voll gesperrt. Die Regionalniederlassung von Straßen NRW führt in dieser Zeit sicherheitsrelevante Arbeiten durch. Auch die Zufahrt von Logport über die Norddeutschlandstraße zur B528 in Richtung Autobahnkreuz ist dann gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, über die Anschlussstelle A57/Hülsdonk auszuweichen.