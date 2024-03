Bauarbeiten in Kamp-Lintfort Kruppstraße wird ab Montag voll gesperrt

Die Bauarbeiten zur Erneuerung und Erweiterung des Regenwasserkanals im westlichen Bereich der Kruppstraße des Gewerbegebietes Nord beginnen am Montag, 11. März. Für die durchzuführende Baumaßnahme ist zu Beginn eine Vollsperrung der Kruppstraße im Kreuzungsbereich der dort ansässigen Firmen Logbox und HolzLand Gütges erforderlich, teilt die Stadt mit. Die ausgeschilderte Umleitung führe die Verkehrsteilnehmer über die nördliche Zufahrt von der B510 bis Logbox sowie in den Stichweg bis zur Firma Rodeca und über die westliche Zufahrt von der Oststraße bis zu HolzLand Gütges. Die Anlieger werden im Vorfeld durch die Baufirma über die unumgänglichen Einschränkungen informiert. Die Anfahrten zu den Grundstücken würden möglich bleiben, fußläufig seien die Grundstücke jederzeit erreichbar, heißt es weiter. Die geplante Bauzeit beträgt etwa vier Monate. Die Einschränkungen werden entsprechend voraussichtlich bis zum 5. Juli andauern. Die Stadt Kamp-Lintfort wird gemeinsam mit der ausführenden Baufirma darum bemüht sein, Beeinträchtigungen für die Anlieger so gering wie möglich zu halten und bittet um Verständnis.