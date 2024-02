Mobilstation und Bahnhofsumfeld in Kamp-Lintfort So laufen die Vorbereitungen für den Bahnanschluss

Die Planungen für den Bahnanschluss in Kamp-Lintfort gehen in die nächste Phase: In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am Dienstag, 6. Februar, gibt der zuständige Projektleiter der Niederrheinbahn GmbH einen Überblick über die jetzt anstehenden Maßnahmen. Die Niederrheinbahn GmbH, die zusammen mit der Stadt die geplante Betriebsaufnahme des SPNV vorbereitet, kümmert sich federführend um die Realisierung der Eisenbahninfrastruktur. Im nächsten Schritt stehen laut Stadtverwaltung unter anderem die Sanierung der Brückenbauwerke, die Installation der Leit- und Sicherungstechnik, der Neubau des Gleisbogens und der Trasse durch den Zechenpark an.