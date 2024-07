Bäckermeister in Kamp-Lintfort Wie Tim Weber für Büsch ein neues Brot erfand

„Kreiere ein Brot, das es so noch nicht gibt.“ Tim Weber nahm die Herausforderung seines Chefs Norbert Büsch vor gut einem Jahr gerne an. Schon als kleiner Junge begeisterte sich der heute 35-Jährige für den Beruf des Bäckers. „Ich habe meinen Vater, der ebenfalls als Bäcker bei Büsch beschäftigt war, oft begleitet, und fand es toll, den Teig in den Händen zu halten“, erinnert sich Tim Weber, der heute als jüngster Bäckermeister bei Büsch am Hauptsitz der Handwerksbäckerei am Krummensteg tätig ist. Dass eine neue Brotsort einmal seinen Namen tragen würde, hätte er damals wohl nicht gedacht. Was für den Jungen aber auf jeden Fall klar war: „Bäcker, das ist mein Beruf.“