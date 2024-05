Wirtschaft in Kamp-Lintfort Büsch startet Tippspiel zur Fußball-EM

Das heißt: In den 36 Spielen der Gruppenphase gibt es pro richtigen Tipp oder richtige Tendenz je ein Brätchen, im Achtel- und Viertelfinale je zwei. Vier Weizenbrötchen erhalten Teilnehmer für richtige Tipps im Halbfinale und Finale. „Wer bei allen Tipps richtig liegt, kann so insgesamt 72 Brötchen ,Das Büsch’ gewinnen“, so die Bäckerei.